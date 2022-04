POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 14.04.22

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 14.04.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Seesener mit seinem Pkw die K 58, aus Richtung Bilderlahe in Richtung Engelade. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, sowie das mitfahrende 7-jährige Kind, wurde leicht verletzt der Asklepiosklinik zugeführt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Bokensdorf kam am Mittwochnachmittag beim Befahren der L 516 in Richtung Lautenthal, im Bereich des Sternplatzes, nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Versuchter Betrug

Am Dienstagabend erhielt ein 73-jähriger Langelsheimer eine Nachricht über WhatsApp. In dieser wurde er von seinem angeblichen Sohn gebeten, eine offene Rechnung in Höhe von 1977 Euro für ihn zu überweisen. Der Anzeigenerstatter wurde misstrauisch, erkannte den Betrugsversuch und überwies kein Geld auf das angegebene Konto. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Behnke, POK'in

