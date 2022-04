Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einer Unterverteilung eines Mehrfamilienhauses | Keine verletzten Personen

Neuss (ots)

Am Abend des 02.04.2022 wurde die Feuerwehr Neuss nach Uedesheim alarmiert, dort war eine Unterverteilung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Brand bereits erloschen, die Wohnung war jedoch leicht verraucht. Durch den Löschzug Uedesheim wurde die betreffende Wohnung stromlos geschaltet und gelüftet, eine Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der hauptamtliche Löschzug konnte kurz nach Eintreffen wieder einrücken, da die Einsatzstelle vom Löschzug Uedesheim abgearbeitet wurde.

An der Einsatzstelle waren 20 Einsatzkräfte sowie ein Rettungswagen.

