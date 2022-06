Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 6. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung

Samstag, 04.06.3033, 19:00 Uhr bis Sonntag, 05.06.2022, 09:30 Uhr Am Schwedendamm Höhe Hausnummer 26

In der Nacht vom 04.06 auf den 05.06 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Durch unbekannte Täter wurde eine Seitenscheibe demoliert. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331-9330.

Sachbeschädigung

Sonntag, 05.06.2022, 10:09 Uhr

Kanzleistraße 10a

Am Sonntagvormittag kam es in der Kanzleistraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Durch einen unbekannten Täter wurde der Außenspiegel des Pkw vermutlich abgetreten. Der Täter wurde durch mehrere Zeugen gesehen, konnte aber flüchten.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331-9330.

