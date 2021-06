Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radarkontrolle, gegen Raser auf der "Panorama"

Cochem (ots)

Am Sonntag, 13. Juni 2021, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr führte die Polizei Cochem eine Geschwindigkeitskontrolle auf der sogenannten "Panorama" der B 259 aus Richtung Cochem in Richtung Büchel, durch. Für PKW sind hier 70km/h erlaubt, für Motorräder 50km/h. 48 Verwarnungsgelder wurden erhoben. 16 Anzeigen wurden gefertigt, worauf zweimal zum Bußgeld Fahrverbote folgen werden. Ein Motorradfahrer wurde bei erlaubten 50km/h mit 122km/h gemessen, der Fahrer darf seinen Führerschein für 3 Monate abgeben und mit über 600 Euro Bußgeld rechnen.

