Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Unbekannte lösten am Dienstag Radmuttern eines Pkw in Weinsberg. Zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem im Rappenhofweg auf dem Parkplatz "Stämmlesbrunnen" geparkten Mercedes. Dort lösten sie die Radmuttern eines Vorderreifens und flüchteten unerkannt. Bei der anschließenden Fahrt mit dem Fahrzeug bemerkte die Fahrerin, dass mit dem Auto etwas nicht stimmt und stellte den Wagen ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Neuenstadt am Kocher: In den Gegenverkehr geraten

Ein 35-Jähriger geriet am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Gegen 14.50 Uhr war der Mann mit seinem VW Golf zwischen Oedheim und Kochertürn unterwegs. Hierbei kam er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Gefährt zu weit nach links und prallte gegen den entgegenkommenden Seat Ibiza einer 68-Jährigen. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Neckarsulm: Vorfahrt missachtet - 20.000 Euro Sachschaden

Circa 20.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm. Gegen 13.45 Uhr war eine 68-Jährige mit ihrem Mercedes GLA auf der Amorbacher Straße unterwegs. An der Einmündung zur Lautenbacher Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 42-Jährigen, der mit seinem Ford Galaxy unterwegs war und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich hoher Sachschaden.

Schwaigern: Fußgängerin angefahren

Am Mittwochnachmittag wurde in Schwaigern eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 13.30 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Skoda Fabia in der Gemminger Straße unterwegs. Als er mit seinem Wagen auf den Lindenplatz abbog, übersah er die Querende 54-jährige Fußgängerin und fuhr sie an. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nordheim: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße bei Nordheim. Am Mittwochmorgen, gegen 6.50 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW Polo auf die Landesstraße 1106 bei Hausen an der Zaber ein und übersah dabei offenbar den bevorrechtigten Toyota Yaris einer 27-Jährigen. Die beiden Autos prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde die 27-jährige Mitfahrerin in dem Toyota leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Recyclinghof - Zeugen gesucht

Vermutlich zwei Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in den Recyclinghof in Böckingen ein. Gegen 23.40 Uhr bemerkte ein Passant einen Lichtschein auf dem Gelände in der Leonhardstraße. Die alarmierte Polizei konnte anschließend innerhalb des Recyclinghofes einen 25-Jährigen vorläufig festnehmen und bereitgelegten Elektroschrott auffinden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch und zu einem möglichen weiteren Täter machen können, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell