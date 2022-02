Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Wimpfen: Auseinandersetzung zwischen Pkw-Lenkern - Zeugen gesucht

Schwere Verletzungen erlitt ein 36-Jähriger am Montag bei einer Auseinandersetzung in Bad Wimpfen. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Opel Zafira auf der Bundesstraße 27 in Richtung der Tankstelle. Kurz zuvor war ein Mann in einem schwarzen Pick-Up an der Bahnhofstraße vor ihn gefahren und gestikulierte. An der Einmündung in Richtung Bad Friedrichshall hielten der Pick-Up-Fahrer und der 36-Jährige an und stiegen aus. Hier wurde der Opel-Fahrer durch den unbekannten Pick-Up-Fahrer unter anderem mit einem Schlagstock geschlagen und verletzt. Der Gesuchte wird als knapp 1,80 Meter groß und muskulös beschrieben, er hat eine Glatze und trug einen roten Pullover mit einer dunklen Hose. Die Auseinandersetzung wurde wohl auch durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer gesehen und gefilmt. Daher bittet der Polizeiposten Bad Friedrichshall Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können oder diesen gefilmt haben, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Heilbronn: Lkw schiebt Pkw 20 Meter weit

Ein Lkw-Fahrer bemerkte am Montag einen an der Ampel bremsenden Pkw zu spät und schob diesen in Heilbronn in den Einmündungsbereich der Wimpfener Straße. Der Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 9.45 Uhr auf der Neckartalstraße in Richtung Lauffen. An der Einmündung zur Wimpfener Straße musste er an der Ampel, die von Grün auf Gelb wechselte, halten. Der dahinter fahrende Lkw bemerkte dies wohl zu spät, fuhr auf den Golf auf und schob diesen 20 Meter nach vorne. Der Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbständig ins Krankenhaus zur Untersuchung. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 23.000 Euro.

Brackenheim: Zwei Verletzte nach Reifenplatzer

Weil der Reifen eines Pkw am Montagnachmittag platze, kam es zu einem Verkehrsunfall in Brackenheim. Der Fahrer eines VW Golf war gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1106 bei Dürrenzimmern unterwegs, als ein Reifen des Golfs platzte. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und prallte gegen zwei Bäume. Die beiden Insassen wurden anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden von rund 4.000 Euro.

Möckmühl: Fahrzeugbrand

Ein Volvo brannte am Montagnachmittag in Möckmühl vollständig aus. Der Fahrer bemerkte bei seiner Fahrt auf der Lampoldshäuser Straße gegen 14.30 Uhr Hitze im Fußraum, woraufhin Flammen daraus aufstiegen. Er lenkte sein Fahrzeug noch auf einen angrenzenden Feldweg und steig aus. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Durch das Feuer wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Volvo kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Möckmühl: Verkehrsunfall - Fußgänger flüchtet

Zwischen einem Pkw und einem Fußgänger kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall in Möckmühl. Der 81 Jahre alte Fahrer eines Golfs war gegen 19.30 Uhr auf der Züttlinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ein Fußgänger auf Höhe des dortigen Einkaufszentrums die Fahrbahn überquerte. Dieser wurde vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Der 35-Jährige randalierte dann im Rettungswagen und flüchtete. Er konnte wenig später von einer Streife aufgegriffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fußgänger ergab eine Wert von circa 1,7 Promille. Auch beim Golf-Fahrer konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung wahrgenommen werden, weshalb ebenfalls ein Test durchgeführt wurde. Bei dem 81-Jährigen zeigte der Test einen Wert von rund 0,7 Promille an. Daher wurde bei beiden Beteiligten eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Golf-Fahrers beschlagnahmt. Der Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, randalierte dort jedoch wieder, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste.

