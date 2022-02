Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2022

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Zwei Personen nach Auseinandersetzung in Haft

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Nacht auf Sonntag in der Kretschmerstraße in Wüstenrot. Der Polizei wurde kurz nach 1 Uhr eine Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gemeldet, bei der es auch zu Messerstichen gekommen sein soll. Vor Ort und im Umfeld des Tatorts wurden mehrere Personen angetroffen. Zur Fahndung nach möglichen weiteren Beteiligten waren zahlreiche Streifenwagen sowie ein Hubschrauber eingesetzt. Letztendlich wurden zehn Personen ausgemacht, die mit der Auseinandersetzung in Verbindung gebracht werden konnten. Sechs Männer im Alter von 15 bis 26 Jahren wurden verletzt und fünf der Männer in der Folge zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Warum die rivalisierenden Gruppen aneinandergeraten sind, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bekannt ist zwischenzeitlich, dass es bereits in der Vergangenheit zu Konflikten zwischen den Personen gekommen war. Durch polizeiliche Ermittlungen ist mittlerweile ebenfalls bekannt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei 20 und 23 Jahre alte Brüder für die Verletzungen ihrer Kontrahenten verantwortlich sind. Diese wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Konkrete Lebensgefahr bestand bei den Verletzten, die mittlerweile alle das Krankenhaus verlassen konnten, nicht. Einer der Verletzten befindet sich zwischenzeitlich ebenfalls in einer Justizvollzuganstalt, da festgestellt werden konnte, dass gegen ihn im Rahmen eines anderen Verfahrens ein Haftbefehl bestand.

