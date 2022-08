Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell-Westernach: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Der 60-jährige Fahrer eines VW Passat kollidierte am Mittwochnachmittag mit einem Lkw in Kupferzell-Westernach. Der Pkw-Lenker war gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Kupferzell in Richtung Westernach unterwegs. Dort bog er nach rechts auf die Kreisstraße 2364 nach Westernach ab und fuhr in Richtung Ortsmitte. Der Lkw-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung auf der B 19 unterwegs. Kurz vor der Kreuzung kam der VW-Fahrer von seiner Spur ab und streifte den Laster. Anschließend fuhr er weiter, ohne anzuhalten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der Passat und sein Fahrer angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, weshalb der 60-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Eine Sicherheitsleistung wurde von dem 60-Jährigen erhoben.

Pfedelbach-Windischenbach: Diebe entwenden Gartenzubehör

Unbekannte klauten Anfang der Woche mehrere Gartengeräte aus einer Garage in Pfedelbach-Windischenbach. Die Täter verschafften sich zwischen 12 Uhr am Montag und 17 Uhr am Dienstag Zutritt zu dem Gebäude in der Hoffeldstraße. Dort nahmen sie verschiedenes Gartenzubehör im Wert von mehreren hundert Euro an sich und flüchteten. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweis auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

