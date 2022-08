Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus dem Landkreis Heilbronn vom 10.08.2022

Neuenstadt (ots)

Wiese in Brand geraten

Am frühen Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, wurde der Notrufleitstelle der Feuerwehr in Heilbronn mitgeteilt, dass eine Wiese mit Baumbestand zwischen Neuenstadt und Cleversulzbach in Brand geraten war. Das Feuer griff auch auf ein daneben befindliches Grundstück über. Trotz des raschen Eingreifens der örtlichen Feuerwehr, die auch von nachalarmierten Kräften aus Heilbronn Unterstützung erfuhren, wurde eine Fläche von ca. 400 qm in Mitleidenschaft gezogen. Dabei wurde auch der Baumbestand beschädigt. Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinsichtlich der Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell