POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarwestheim: Zwei Unfallfluchten - ein Verursacher?

Das Polizeirevier Lauffen sucht nach zwei Verkehrsunfallfluchten in Neckarwestheim zwischen Donnerstag und Freitag nach Zeugen. Vermutlich wurden durch einen unbekannten Fahrzeuglenker gleich zwei Fahrzeuge in der Hardtstraße beschädigt. Ein VW Touran stand zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 9.30 Uhr am Freitag am linken Fahrbahnrand. Der Täter beschädigte das geparkte Auto vorne rechts und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Nur wenige Meter entfernt fand der Besitzer eines VWs sein Fahrzeug mit einem Schaden von rund 6.000 Euro auf. Der Pkw stand zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand und wies Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite auf. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. In beiden Fällen entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090.

Neckarsulm / Oedheim: 19 Anzeigen bei Geschwindigkeitskontrollen

Bei Laserkontrollen am Montag in Neckarsulm und Oedheim waren 19 Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs. Polizeibeamte des Polizeireviers Neckarsulm kontrollierten zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr die Geschwindigkeit auf der Landesstraße 1095 von Dahenfeld in Richtung Neuenstadt und auf der Landesstraße 1088 von Oedheim in Richtung Bad Friedrichshall. Bei jeweils 70 km/h erlaubter Höchstgeschwindigkeit fuhren neun Fahrzeuglenker bei Dahenfeld und zehn Fahrzeuglenker bei Oedheim zu schnell. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 111 km/h. Der Fahrer muss nun neben einer Geldstrafe und Punkten in Flensburg auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Toilettenhäuschen beschädigt

Ein Unbekannter versuchte zwischen Freitag, dem 29. Juli, und Montag, dem 1. August, ein Toilettenhäuschen in der Eisenbahnstraße neben dem dortigen Obdachslosentreff anzuzünden. Der Täter zündete Toilettenpapier an, was zu einem Verschmoren des Toilettendeckels führte. Das Feuer ging von alleine aus, wodurch ein Löscheinsatz nicht notwendig war. Vor einem Monat kam es bereits zu einer Beschädigung des Häuschens. Daher sucht das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Leichtverletzter Fahrradfahrer nach Unfall

Ein Fahrradfahrer kollidierte am Dienstagnachmittag mit einem Pkw in Heilbronn. Der Zweirad-Lenker war gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg der Austraße in entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Eine 19-Jährige fuhr zu dieser Zeit mit ihrem VW Polo von der Hans-Seyfer-Straße an die Kreuzung mit der Austraße heran. Sie hielt kurzzeitig und wollte anschließend in Richtung Karl-Wüst-Straße abbiegen. Hierbei erkannte sie den Fahrradfahrer zu spät und beide kollidierten. Der Mann wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Gundelsheim-Obergriesheim: Einbruch in Tennisclub

Einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in einen Tennisclub in Gundelsheim. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag gegen 8.45 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude in der Straße "Obergriesheimer Berg". Dort entwendeten sie Bargeld in geringer Höhe und beschädigten einen Bewegungsmelder. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06269 41041 an den Polizeiposten Gundelsheim.

Untereisesheim: 18.000 Euro Schaden nach Unfall

Zwei Pkws stießen am Montagnachmittag in Untereisesheim zusammen, nachdem ein VW Golf-Fahrer auf die Gegenfahrbahn kam. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße. Kurz nach dem dortigen Kreisverkehr kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Opel Astra. Der Golf überfuhr danach einen Gehweg und kam dort zum Stehen. Der Astra wurde um 270 Grad gedreht und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

