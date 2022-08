Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Fahrzeug gestreift - hoher Sachschaden

Ohne ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten, fuhr der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagnachmittag an einem in der Danziger Straße in Mosbach geparkten Kleinwagen vorbei. Die Folge war, dass beide Fahrzeuge kollidierten und der Kleinwagen dadurch stark beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro.

Buchen: Mehr als 80 km/h zu schnell

Mit mehr als 180 km/h war ein 20-jähriger Fahranfänger am Montag, gegen 10:30 Uhr, auf der B 27 zwischen Hardheim und Buchen unterwegs. Auch in einer 70er-Zone reduzierte der Audi-Fahrer seine Geschwindigkeit lediglich auf rund 140 km/h. Durch die rasante Fahrt fiel der junge Mann einer Streife des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim auf, die dort mit einem Videomessfahrzeug unterwegs war. Die Beamten dokumentierten den Verstoß und hielten den Mann bei Buchen an. Den 20-Jährige erwartet nun eine Anzeige. Er sieht einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem Fahrverbot von drei Monaten und einer Verlängerung der Probezeit entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell