Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus dem Hohenlohekreis vom 09.08.2022

Öhringen (ots)

Hohenlohekreis

Technischer Defekt - Lkw-Anhänger umgekippt

Den Umständen nach noch glücklich verlaufen ist ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag, gegen 12.11 Uhr, in Öhringen. Der 66-jährige Lenker eines Lkw-Zuges, der sowohl auf dem Lkw als auch auf dem Anhänger je einen Container geladen hatte, bog von der Heilbronner Straße nach rechts in die Straße "Am Bahndamm" ein. Aufgrund eines technischen Defekts an dem Anhänger stürzte dieser in der Rechtskurve auf seine linke Seite. Er kam mit dem Container auf der Gegenspur auf der Seite zum Liegen. Zum Glück fuhr zum Unfallzeitpunkt dort kein Fahrzeug, was ansonsten zu gravierenden Folgen hätte führen können. Eine Frau hatte zuvor vor dem abbiegenden Lkw-Zug noch die Straße überquert. Die Ladung des Containers bestand aus 19 Tonnen Material für die Herstellung von medizinischen Geräten. Da das Material möglicherweise nicht mehr verwendet werden kann, ist ein Ladungsschaden von mehreren 10 000 Euro zu befürchten. Der entstandene Sachschaden an dem Lkw-Anhänger, dem Container sowie dem Fahrbahnbelag beläuft sich auf über 10 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall zum Glück niemand. Die Bergungsmaßnahmen sind derzeit noch im Gang und die Straße "Am Bahndamm" im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Werner Lösch

