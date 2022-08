Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Schwerer Unfall - Kind tödlich verunglückt Heute Morgen kurz vor 08.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 292, zwischen Unterschüpf und Schweigern ein tragischer Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr eine 33-jährige Mutter mit ihren beiden 4 und 6 Jahre alten Kindern die Bundesstraße in Richtung Schweigern. Aufgrund noch völlig unklarer Ursache geriet sie urplötzlich mit ihrem Pkw Peugeot ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw mehrmals und kam schließlich nach ca. 30-40 Metern im an-grenzenden Gelände auf dem Dach zum Liegen. Der 4-jährige Junge erlitt durch das Unfallgeschehen so starke Verletzungen, dass er nach kurzer Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrzeugführerin und ihre 6-jährige Tochter wurden schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren je zwei Streifen der Polizeireviere Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Hubschrauber, 3 Notarztbesatzungen und 3 Rettungswagen im Einsatz. Weiterhin ein Notfallseelsorger sowie ein Unfallgutachter, der zur Unfalluntersuchung angefordert wurde. Die Strecke musste wegen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 12.00 Uhr gesperrt werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können. Angaben werden unter Telefon 09341/60040 bei der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell