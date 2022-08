POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer war am Sonntagabend mit seinem Skoda in Öhringen unterwegs. Zeugen meldeten der Polizei gegen 18.45 Uhr, dass ein Pkw in der Karlsvorstadt in Schlangenlinien unterwegs sei. Die alarmierten Polizeibeamten hielten den 64-Jährigen mit seinem Skoda an und stellten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille. Daraufhin ging es für den 64-Jährigen in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Öhringen: Frau bei Unfall schwerverletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 67-Jährige bei einem Unfall auf der Landesstraße 1036 bei Öhringen am Montagmittag. Die Frau war mit ihrem Mercedes gegen 12.30 Uhr auf der L 1036 von Neuenstein nach Cappel unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlangsamte die Frau ihre Fahrt und wendete wohl auf der Straße. Beim Wenden wurde ihr Mercedes von einem überholenden Jaguar Land Rover eines 38-Jährigen erfasst. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde die 67-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die L1036 kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Öhringen ermittelt, wie es zu dem Unfall kam und bittet Zeugen, die die Kollision beobachten konnten, oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300, melden.

