Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter zerkratzten zwei Fahrzeuge in Heilbronn. Im Zeitraum zwischen Sonntag, den 31. Juli und Samstag, den 6. August beschädigten die Unbekannten mutwillig die in der Heinrich-Zille abgestellten Fahrzeuge. Der Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachten konnten. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Kirchardt: Zeugen nach Einbruch gesucht

In einen Baucontainer sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Kirchardt eingebrochen. Etwa zehn kleinere Baumaschinen fehlten, als der Diebstahl auf der Baustelle in der Melitta-Bentz-Straße bemerkt wurde. Zwischen Freitag und Montag waren die Täter wohl am Werk. Sie knackten ein Schloss und entwendeten die Arbeitsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Nordheim: In Freibad eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in einen Kiosk in einem Freibad in Nordheim eingebrochen. Über mehrere Türen gelangten die Täter in den Gebäudekomplex des Kioskes. Dort entwendeten sie Wechselgeld aus einer Kasse und weiteres Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen als das erbeutete Diebesgut. Das Polizeirevier Lauffen sucht Zeugen der Tat, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Erlenbach: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Werkzeug und Arbeitsmaschinen entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag in Erlenbach. In mehrere Gartenhütten an der Landesstraße 1101 brachen die Täter zwischen 22 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montagmorgen ein. Die Einbrecher hatten es auf Werkzeug und Arbeitsmaschinen abgesehen. Zeugen die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

Pfaffenhofen: Radfahrer nach Unfall verstorben

Bereits am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, ist ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Pfaffenhofen und Michelbach, kurz vor dem Ortseingang von Michelbach, gestürzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Nach einer medizinischen Versorgung am Unfallort wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Dort ist der Mann am Samstag an den Folgen des Unfalls verstorben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell