Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2022

Heilbronn (ots)

Öhringen: Drogenfund - Mann in Haft

Wegen des bestehenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Kriminalpolizei Heilbronn am Freitag, den 29. Juli 2022, einen 36-Jährigen in Öhringen festgenommen. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte am Freitag drei Personen, darunter den Tatverdächtigen, in Öhringen. Während der Kontrolle versuchte der 36-Jährige zu flüchten. Er konnte durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten Bargeld und mehrere Verpackungseinheiten einer weißen Substanz aufgefunden werden, bei der es sich vermutlich um Betäubungsmittel, nämlich Amphetamingemisch, handelte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter weitere Betäubungsmittel und ein sogenanntes "Growzelt" mit Marihuanapflanzen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde am Tag nach seiner Festnahme einem Haftrichter des Amtsgerichts Öhringen vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

