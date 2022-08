Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm: 500 Quadratmeter Wiesenfläche brennen

Noch heiße Asche war vermutlich die Ursache eines Wiesenbrands in Obersulm-Affaltrach am Sonntagnachmittag. Nach einer Grillfeier hatten zwei Personen auf ihrem Wiesengrundstück am Breitenauer Weg die übrige Asche abgelöscht und entsorgt. Gegen 15 Uhr entzündete die Asche das Gras auf der Wiese. Das Feuer breitete sich auf 500 - 600 Quadratmeter aus. Es konnte von der Feuerwehr Obersulm unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung bei dieser Trockenheit besonders vorsichtig mit Feuer umzugehen Und lassen sie nichts Brennendes unbeaufsichtigt.

Obersulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 3.500 Euro hinterließ eine unbekannte Person in der Nacht auf Samstag in Obersulm. Gegen 1.30 Uhr war die Person mit ihrem Fahrzeug gegen einen in der Birkenstraße geparkten BMW gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Bad Friedrichshall: Auto brennt

Vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum war die Ursache eines PKW-Brandes in Bad Friedrichshall-Kochendorf am späten Sonntagabend. Gegen 23 Uhr brannte das Auto in der Knappenstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht beziffert werden.

Neckarsulm: Unfallflucht Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Mazda in Necakrsulm. Zwischen 15 Uhr am Samstag und 12.45 Uhr am Sonntag beschädigte der oder die Unbekannte den in der Caramuxstraße abgestellten Mazda MX5 und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm melden.

Hardthausen: Radfahrer kollidiert mit Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Noch völlig unklar ist, wie es zu einem Frontalzusammenstoß am Sonntagnachmittag zwischen einem Radfahrer und einem Rollerfahrer auf der Kreisstraße 2130 kam. Der 46-jährige Fahrer des Kraftrades war gegen 15 Uhr in Richtung Möckmühl unterwegs, als er auf Höhe des alten Sportplatzes mit dem entgegenkommenden 26-jährigen Radfahrer kollidierte. Die beiden Unfallbeteiligten stürzten und wurden schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da Betriebsstoffe aus dem Kraftrad ausliefen, war die Feuerwehr im Einsatz und band die Stoffe ab. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die den Unfall beobachten oder Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neuenstadt: Auto überschlägt sich mehrfach - Insasse aus Auto geschleudert

Von der Kreisstraße 2008 zwischen Cleversulzbach und Langenbrettach kam ein BMW in der Nacht auf Sonntag ab und überschlug sich. Noch unklar ist welcher der beiden 18-jährigen Insassen das Fahrzeug führte. Der BMW kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich zwei bis dreimal, ehe er in einem Feld zum Stehen kam. Ein 18-Jähriger war vermutlich nicht angeschnallt. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Güglingen: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Zeugen einer Unfallflucht am Freitagnachmittag in Güglingen sucht das Polizeirevier Lauffen. Zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den in der Straße "Deutscher Hof" abgestellten Skoda Karoq einer 35-Jährigen. Anstatt der Unfalldaten, hinterließ der oder die Unbekannte einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Gegen geparkte Fahrzeuge gefahren - 100.000 Euro Sachschaden

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein 37-Jähriger mit seinem VW Golf am Samstagvormittag mit zwei geparkten PKW in Heilbronn. Ungebremst war der Mann laut Zeugen gegen 11 Uhr über eine Kreuzung und gegen einen Daimler in der Robert-Mayer-Straße gefahren. Durch den Aufprall wurde der Daimler C220 auf die andere Straßenseite geschleudert. Der Mann rollten mit seinem Golf auf einen Jaguar auf. Der 37-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus diesem gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

Heilbronn: "Duscher"-Skulpturen beschädigt - Zeugen gesucht

Eine der drei "Duscher-Skulpturen" in Heilbronn wurde von Unbekannten beschädigte. Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr erhielt die Polizei den Hinweise, dass eine der drei Skulpturen in der Kranenstraße beschädigt. Bei einer Figur hatten Unbekannte wohl den Oberkörper abgerissen und in das Wasser geworfen. Er trieb etwa 15 Meter von der Schleuse entfernt. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

