Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Zur genauen Klärung eines Unfallhergangs sucht die Polizei Buchen nach Zeugen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag. Gegen 16.40 Uhr kollidierte ein Mercedes eines 56-Jährigen und ein Audi einer 23-Jährigen im Kreisverkehr in der Walldürner Straße / Am Schrankenberg. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Betrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Zwei betrunkene Radfahrer waren am Samstagnachmittag mit ihren Fahrrädern in Walldürn unterwegs. Gegen 12.20 Uhr waren der 33-Jährige und der 26-Jährige mit ihren Rädern auf dem Gehweg vor einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelm-Röntgen-Straße unterwegs. Dabei wurden beide Männer von Polizeibeamten angehalten, die eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Männer deutlich betrunken waren. Der Alkoholtest des 33-Jährigen zeigte mehr als 2,1 Promille und der des 26-Jährigen 1,9 Promille an. Beide Radfahrer mussten daraufhin in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie müssen nun mit jeweils einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Buchen: Berauscht Mofa gefahren

Ein 64-Jähriger steht seit Samstagnachmittag unter dem Verdacht berauscht mit einem Kraftfahrzeug in Buchen unterwegs gewesen zu sein. Der Mann wurde mit seinem Mofa gegen 15.45 Uhr in der Mühltalstraße kontrolliert. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Anschließend ging es für den 64-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Buchen: Rollerfahrer übersehen

Ein verletzter Rollerfahrer und rund 3.500 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Montag in Buchen. Gegen 21.35 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Audi A3 die Gustav-Struve-Straße. Als sie nach rechts auf die Hettinger Straße (Landesstraße 522) einbog, übersah sie vermutlich den bevorrechtigten 58-jährigen Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, woraufhin der Kraftradfahrer stürzte. Durch den Unfall erlitt der 58-Jährige leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell