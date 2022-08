Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: E-Bike-Fahrer prallt gegen Laternenmast

Ein 47-Jähriger wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann fuhr gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike in der Brühlstraße. Hier verlor er vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Rad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der 47-Jährige mit einem Laternenmast. Ein Alkoholtest ergab eine Wert von rund 1,8 Promille, weshalb im Krankenhaus auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Forchtenberg: In Gegenverkehr gekommen - Personen verletzt

Ein VW Polo und ein Ford Fiesta kollidierten am Freitagabend bei Forchtenberg. Die VW-Lenkerin war gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 1048 von Forchtenberg in Richtung Waldfeld unterwegs. In einer scharfen Kurve kam ihr ein Ford-Lenker entgegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Polo-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fiesta. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 13.500 Euro.

Öhringen: Mit Fahrrad vor Polizei geflüchtet

Der Versuch eines Fahrradfahrers sich einer Kontrolle zu unterziehen scheiterte am Sonntagabend in Öhringen. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr freihändig zwischen Öhringen und Cappel. Hierbei hielt er sein Handy in der Hand und telefonierte. Durch Beamten, die mit dem Streifenwagen neben ihm fuhren, wurde er angewiesen in Cappel für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Er fuhr jedoch auf einem Verbindungsweg davon. Die Polizeibeamten drehten um und verfolgten ihn. Nach kurzer Zeit und einer Verfolgung zu Fuß konnte der 29-Jährige schließlich angehalten werden. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb im Krankenhaus eine Kontrolle durchgeführt wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

