Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Mit rund 3 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Ein betrunkener Fahrradfahrer wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei in Lauda-Königshofen kontrolliert. Der 38-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Königshofen und Lauda. Kurz vor Lauda wurde er von den vorbeifahrenden Polizisten entdeckt, wie er eine Bierflasche in der Hand hielt und beim Erkennen des Streifenwagens von seinem Fahrrad sprang. Bei einer anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Mannes war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Daher wurde dem 38-Jährigen im Krankenhaus Blut abgenommen und sein Fahrrad sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Eine gültige Fahrerlaubnins besitzt der Mann nicht.

Bad Mergentheim: Unfallflucht mit rund 5.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter streifte am Sonntagnachmittag bei Bad Mergentheim mit seinem weißen Sprinter ein Wohnmobil und flüchtete. Der Fahrer des Campers war gegen 16.30 Uhr auf der Bundestraße 290 von Herbsthausen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Hier soll ihm der weiße Sprinter entgegengekommen sein, welcher die Mittellinie überfuhr. Beim anschließenden Streifvorgang entstand am Wohnmobil ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Kinder sorgen für Feuer

Die Feuerwehr Bad Mergenheim und die Polizei waren am Sonntagabend im Einsatz, nachdem vermutlich zwei Kinder für ein Feuer sorgte. Die 11 und 13 Jahre alten Jungen zündeten wohl gegen 18.30 Uhr einen Karton am Bahndamm am Ende der Sackgasse der Max-Eyth-Straße an und warfen diesen auf trockenes Gras. Dieses fing Feuer, welches sich auf eine Fläche von rund 450 Quadratmeter ausdehnte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Höhe des Schadens ist nicht bezifferbar, da nur das trockene Gras in Brand geriet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell