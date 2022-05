Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl auf offener Straße

Speyer (ots)

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 18:45 Uhr, stahl ein 26 jähriger Bewohner der Gemeinde Römerberg, einer 28 jährigen Bewohnerin der Gemeinde Waldsee, als sie in Speyer mit Kinderwagen und einem Kind an der Hand die Bahnhofstraße Richtung Innenstadt entlang ging, 100 Euro aus der Handtasche. Sie bemerkte den Diebstahl, verfolgte den Täter und stellte ihn vor einem Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße zur Rede. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, bei der die Geschädigte leicht verletzt wurde (Kratzer an den Armen). Passanten konnten eingreifen und den Täter fixieren, bis die Polizei vor Ort erschien. Da der Beschuldigte sich nicht beruhigen ließ, herumschrie und in keinster Weise kooperativ war, musst er in Gewahrsam genommen werden, wo er verblieb, bis er sich soweit im Griff hatte, dass keine Gefahr mehr von ihm ausging. Ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet. Ob der Beschuldigte unter Alkohol oder Drogen zum Tatzeitpunkt stand, wird erst das Ergebnis einer Blutprobe ergeben. Der Geschädigten konnte das gestohlene Geld zurückgegeben werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell