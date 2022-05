Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am 06.05.2022 kam es gegen 17:40 Uhr in der Wormser Landstraße in Speyer zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Elektrogeschäft. Ein Mitarbeiter konnte beobachten, wie eine männliche Person mehrere Elektroprodukte abfotografierte und anschließend das Geschäft verließ. Die zweite Person, ein 19-jähriger Mann, legte die zuvor abfotografierte Ware in einen Korb und platzierte diese an einem bestimmten Ort im Geschäft. Ein weiterer dritter Täter sollte so die Ware an sich nehmen und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Da jedoch die Vorgehensweise dem Mitarbeiter bekannt war, sprach er den 19-jährigen an und verständigte die Polizei.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat ein solches Vorgehen beobachtet und kann Hinweise zu den weiteren Tätern machen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell