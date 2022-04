Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Hofladen in Berne-Ganspe +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in einen Hofladen in der Deichstraße in Berne-Ganspe eingebrochen.

In der Zeit von Sonntag, 10. April 2022, 22:15 Uhr, bis Montag, 11. April 2022, 05:30 Uhr, zerstörten sie eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Das Geschäft durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie unter anderem Bargeld an sich. Den entstandenen Schaden gaben die Betreiber mit 1.500 Euro an.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

