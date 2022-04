Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl in einer Kirche in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 11. April 2022, einen geringen Geldbetrag aus der Alexanderkirche an der Herrlichkeit in Wildeshausen gestohlen. In der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr brachen sie dafür eine aufgestellte Geldkassette auf und nahmen den Inhalt an sich.

Wer Hinweise zu Personen geben kann, die die Kirche im angegebenen Zeitraum aufgesucht haben und mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

