POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Großenkneten wurde eine Frau am Montag, 11. April 2022, gegen 10:35 Uhr, leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Garrel mit einem Opel die Garreler Straße in Richtung Sage. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 32-jährige Ehefrau. An der Einmündung zur Sager Straße wollte er nach rechts in Richtung Ahlhorn abbiegen und musste den Pkw stoppen. Das registrierte die folgende Fahrerin eines Ford, eine 32-Jährige aus der Gemeinde Bösel, zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der entstandene Sachschaden an den Pkw wurde auf 3.000 Euro beziffert.

