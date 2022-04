POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl einer Arbeitsmaschine von einer Baustelle in Ganderkesee-Schlutter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden zwei Wohnungseinbrüche in Hude festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zunächst versuchten unbekannte Personen in der Zeit von Freitag, 08. April 2022, 16:30 Uhr, bis Montag, 11. April 2022, 12:00 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße aufzuhebeln. Erfolg hatten sie ...

