Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau hat am Montag, 11. April 2022, 15:30 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Ovelgönne verursacht.

Die 16-Jährige aus der Gemeinde Ovelgönne befuhr mit ihrem Krad (125 ccm) die Frieschenmoorer Straße in Richtung Ovelgönne. In Höhe der Straße 'Kiebitzhörne' wollte sie einen vorausfahrenden Pedelec-Fahrer überholen, der in dem Moment aber nach links in Richtung Rodenkirchen abgebogen ist. Nach dem Zusammenstoß kamen die junge Frau und der Pedelec-Fahrer zu Fall. Der 74-jährige Mann aus der Gemeinde Stadland erlitt schwere Verletzungen, war aber ansprechbar. Die 16-Jährige verletzte sich nur leicht.

Vor Ort kümmerten sich die Besatzungen eines Notarzteinsatzfahrzeugs und eines Rettungswagens um die Verletzungen des Mannes. Er wurde später zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die beiden neuwertigen Zweiräder waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe der entstandenen Sachschäden konnte noch nicht eingegrenzt werden.

Die Unfallstelle war nach dem Zusammenstoß für ungefähr eine halbe Stunde voll gesperrt. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen kam es in dieser Zeit aber nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell