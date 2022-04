Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Rädern vom Grundstück eines Autohandels +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben Kompletträder vom Grundstück eines Autohauses in der Seestraße in Delmenhorst entwendet.

Dazu begaben sie sich in der Zeit von Sonntag, 10. April 2022, 12:30 Uhr, bis Montag, 11. April 2022, 09:00 Uhr auf das Grundstück und brachen einen dort abgestellten Container auf. Aus diesem entnahmen sie eine bislang nicht bekannte Anzahl an Kompletträdern.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Autohauses gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell