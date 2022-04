Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschwindigkeitskontrolle in der Stadt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08. April 2022, führten Beamte der Polizei Delmenhorst in der Bremer Heerstraße eine Geschwindigkeitsüberwachung durch.

In der Zeit von 21:30 Uhr bis Mitternacht durchfuhren 254 Fahrzeuge den überwachten Bereich, der sich innerhalb geschlossener Ortschaften befindet. Dabei wurden 44 Verstöße festgestellt. 23 Verfahren können durch die Zahlung eines Verwarngeldes abgeschlossen werden. In 21 Fällen mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden, wobei in sechs Fällen ein Fahrverbot von mindestens einem Monat droht.

Traurige Spitzenreiter waren zwei Verkehrsteilnehmende, die bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften mit 105 bzw. 114 km/h gemessen wurden.

