POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchtes Tötungsdelikt in Nordenham +++ Zeugin gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 08. April 2022, kam es im Tatzeitraum von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr in der Theodor-Storm-Straße in 26931 Elsfleth zu einem Trickdiebstahl, bei welchem Bargeld entwendet wurde. Der männliche Einzeltäter gab sich als Wasserinstallateur aus und gelangte so in die Wohnung der 84-jährigen Geschädigten. Er wird wie folgt beschrieben: - schwarzer Herrenhaarschnitt - Vollbart im Bereich des ...

