HZA-LÖ: Studium oder Ausbildung beim Hauptzollamt Lörrach - bis 15. September bewerben Der Beruf der Zollbeamtin und des Zollbeamten - vielseitig, spannend und sicher

Wer bis jetzt noch nicht den passenden Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden hat, sollte sich vielleicht mal mit den Aufgaben der Bundeszollverwaltung vertraut machen:

Zöllnerinnen und Zöllner stehen nämlich nicht nur bewaffnet und in Dienstkleidung an den Grenzübergängen und kontrollieren den privaten Reisendenverkehr, um z.B. den Drogen- und Waffenschmuggel zu bekämpfen. Dieser Aufgabenbereich, der das Bild des Berufs nach außen so sehr prägt, nimmt einen relativ kleinen Raum im Aufgabenspektrum des Zolls ein.

Die Zollverwaltung ist in erster Linie eine Finanzbehörde und realisiert nahezu die Hälfte der Steuereinnahmen, die in den Bundeshaushalt einfließen. Einnahmen, die wiederum zur Finanzierung von Ausgaben, wie beispielsweise für das Elterngeld, für BAföG oder für Zuschüsse an die Sozialversicherungen eingesetzt werden.

Die Einnahmen werden vor allem an Grenz- und Binnenzollämtern aus Abgaben auf Warenimporte erzielt, um inländische Wirtschaftsunternehmen vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber ausländischen Billiganbietern zu schützen. Dabei gilt das Augenmerk immer auch dem Schutz von Flora und Fauna sowie der Sicherheit von Produkten und gefälschten Waren zum Wohl von Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Aber auch deutsche Unternehmen kontrolliert der Zoll, vor allem, wenn deren Produkte mit Verbrauchsteuern belastet sind. Kaffeesteuer, Alkoholsteuer, Tabaksteuer, Energiesteuer, Stromsteuer - Zöllnerinnen und Zöllner müssen betriebswirtschaftlich auf der Höhe sein und Produktionsabläufe kennen.

Zollbedienstete sorgen auch dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu fairen Bedingungen beschäftigt werden und unseriöse Arbeitgeber jenen, welche sich an die gesetzlichen Regeln halten, keine unfaire Konkurrenz bieten oder die Sozialkassen betrügen.

Als Inkassobüro des Bundes vollstrecken Zollbeamtinnen und -beamte daneben nicht nur eigene ausstehende Forderungen, sie werden als Vollziehungsbeamtinnen und -beamte auch im Auftrag anderer öffentlich-rechtlicher Institutionen tätig, wie z.B. für die Arbeitsagenturen und Sozialkassen.

Das Hauptzollamt Lörrach mit etwa 1000 Beschäftigten und einer Bezirksfläche von rund 5000 Quadratkilometern bietet für Nachwuchskräfte in der Laufbahn des gehobenen Dienstes ein dreijähriges duales Studium an, für die Laufbahn des mittleren Dienstes eine ebenfalls dual aufgebaute zweijährige Berufsausbildung. Studierende absolvieren die fachtheoretischen Semester an der Hochschule des Bundes in Münster in Westfalen, Auszubildende verbringen diesen Ausbildungsabschnitt an der Zollschule in Sigmaringen, jeweils mit angeschlossenem internatsähnlichem Betrieb. Zum Praktikum geht es dann für alle Beamtenanwärterinnen und -anwärter in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Hauptzollamts, die über den gesamten Bezirk, der die Landkreise Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, den Stadtkreis Freiburg und den Ortenaukreis überspannt, verteilt sind. Das monatliche Gehalt während dieser Zeit liegt momentan bei 1285 bis 1530 Euro pro Monat. Die Übernahmechancen nach Abschluss der Ausbildung und des Studiums sind mehr als gut. Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Schwerbehinderungen sollten sich von einer Bewerbung nicht abhalten lassen. Und nachdem die frischgebackenen Zollinspektorinnen und -inspektoren sowie Zollobersekretärinnen und -sekretäre ihre dreijährige Probezeit bestanden haben, erfolgt die Ernennung auf Lebenszeit.

Mehr Informationen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sind auf www.zoll.de und www.zoll-karriere abrufbar. Oder lieber gleich telefonisch bei der Berufsberatung des Hauptzollamts Lörrach zu erfragen, telefonisch unter 07621 170-1500 oder 2200 oder per Mail an ausbildung.hza-loerrach@zoll.bund.de oder berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de.

Bewerbungen für eine Einstellung zum 1. August 2022 sind noch bis 15. September möglich.

