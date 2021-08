Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Mutmaßlicher Drogenschmuggler im Linienbus

Lörrach.Rheinfelden (ots)

Am 9. August überprüfte eine Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach einen aus Basel kommenden Linienbus kurz hinter dem Grenzübergang Grenzacherhorn und bat mehrere Fahrgäste zur eingehenderen Überprüfung ihrer Gepäckstücke und Ausweispapiere den Bus kurz zu verlassen. Dabei beobachtete einer der Zöllner, wie einer der Fahrgäste beim Aussteigen seinen Rucksack unter seinem Sitz beließ und forderte deshalb den Mann auf, das Gepäckstück mit sich zu nehmen. Bei der er anschließenden Kontrolle des Rucksacks fanden die Beamten zwei Päckchen, die beide etwas mehr als 500 Gramm, dem Aussehen und Geruch nach Marihuana, enthielten. Der 22jährige Mann mit Wohnsitz im Landkreis Waldshut-Tiengen wurde an Ort und Stelle vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zur Vernehmung wurde er anschließend an das Zollamt Rheinfelden-Autobahn gebracht und dort auch später gemeinsam mit den Drogen an die Kolleginnen und Kollegen des Zollfahndungsamts Stuttgart zu weiteren Ermittlungen übergeben. Auf Antrag der Zweigstelle Lörrach der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Lörrach einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, dessen Vollzug gegen Auflagen ausgesetzt wurde.

