Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Laptop aus Auto gestohlen ++ Übermüdung führte zum Unfall ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Laptop aus Auto gestohlen

Achim. Aus einem an der Clüverstraße geparkten Auto hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag einen Laptop gestohlen. Nach Einschlagen einer Seitenscheibe hatte der Dieb leichtes Spiel, um an die Beute im Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Anschließend flüchtete er unerkannt, von Dieb und Beute fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen. Die Beamten bitten außerdem darum, keinesfalls Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen aufzubewahren.

Übermüdung führte zum Unfall

Achim/Uphusen. Die Autobahnpolizei Langwedel hat gegen einen 22-jährigen VW-Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, nachdem der junge Mann am Sonntagmorgen aufgrund seiner Übermüdung einen Unfall verursacht hatte. Der Fahranfänger war auf der A27 in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er gegen 8:30 Uhr im Bremer Kreuz wegen eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte. Der Fahrer blieb unverletzt, insgesamt entstand jedoch ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit keine Meldungen

