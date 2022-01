Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 23.01.2022

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Verden - Am Samstag kam es im Ortsteil Borstel zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus in der Straße Quellengrund. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Haustür im Laufe des Tages aufgehebelt und das Haus kurzzeitig betreten. Da sich im Haus Hunde befanden, wurde es vermutlich schnellstmöglich verlassen und auch kein Diebesgut erlangt. Zeugen, die im genannten Bereich Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden zu melden (04231/806-0).

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Dörverden - Durch eine Streife der Bundespolizei Bremen wurde am frühen Sonntagmorgen ein Pkw am Straßenrand der B215 zwischen Verden und Dörverden festgestellt. Im Pkw befanden sich zwei schlafende Personen. Hinzugerufene Beamte der Polizei Verden stellten bei der Kontrolle der Personen starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun die entsprechenden Strafverfahren.

Versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle

Achim - Ein bis dato unbekannter Täter versuchte mutmaßlich in der Zeit zwischen dem 21.01.22, 20:00 Uhr und dem 22.01.22, 13:00 Uhr, die beiden Haupteingangstüren zu den Mehrparteienhäusern der Verdener Straße 77 und 77a in Achim aufzuhebeln. Die Türen hielten jedoch stand, so dass es zu keinem Eindringen kam und kein Diebesgut erlangt werden konnte. Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Polizeidienststellen zu melden.

Verdacht der Brandstiftung

Achim - Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Tage, gegen 17:13 Uhr, in einem Waldgebiet der Allerstraße in Achim mit einer augenscheinlich brennbaren Flüssigkeit hantiert und diese entzündet. Hierdurch geriet das Umfeld / der Boden des Waldes in Brand und musste durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung gelöscht werden. Nunmehr ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen bis dato unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Polizeidienststellen zu melden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in zwei Fällen, von zwei Außenbordmotoren

Thedinghausen - Ein bislang unbekannter Täter öffnet in der Zeit zwischen dem 12.01.2022, circa 15:30 Uhr und dem 22.01.2022, 12:52 Uhr, gewaltsam das Vorhängeschloss zur Garage des Wohngrundstücks in der Härsenstraße in Thedinghausen und entwendet insgesamt zwei Außenbordmotoren der untergestellten Sportboote. Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Polizeidienststellen zu melden.

Sekundenschlaf

A1/Oyten - Am Sonntag, gegen 01:40 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Ein 38-Jähriger aus Lohne war zwischen Oyten und Posthausen mit seinem Renault unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben für einige Sekunden die Augen zufielen. Er kam vom mittleren Fahrstreifen nach rechts ab und kollidierte dort mit dem Sattelzug eines 26-jährigen Ukrainers. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von rund 8.000,-EUR, der Pkw des Lohners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Gefährliches Wenden

Langwedel - Am Samstag, gegen 17:10 Uhr, wurden Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf einen Sattelzug aufmerksam, der auf der Rastanlage Goldbach, Fahrtrichtung Cuxhaven, am Ende der Rastanlage quer stand und den Verkehr behinderte. Der 63-jährige polnische Fahrer hatte of-fenbar die Zufahrt zu den Lkw-Parkplätzen verpasst und wollte nun am Ende der Rastanlage über die Ausfahrt von den Pkw-Parkplätzen wenden und zurückfahren. Hierbei gelang es ihm nicht, we-gen des engen Winkels der Ausfahrt, zu wenden. Aufgrund baulicher Hindernisse fuhr er sich fest und beschädigte bei dem Rangiermanöver einen Baum und eine bauliche Absperrung. Nur mit Hilfe der Beamten gelang es dem Fahrer nach einer halben Stunde seinen Sattelzug so zu manövrieren, dass er entgegengesetzt zurück zur Tankstelle fahren und seinen Sattelzug dann dort abstellen konnte. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 3.000,-EUR. Bei der weiteren Kontrolle stellten sie dann dazu noch fest, dass die Ladung des Sat-telzuges (Bauholz) unzureichend gesichert war. Sie leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ge-gen den Fahrer ein und erhoben eine Sicherheitsleistung, die er vor Ort entrichten musste.

Vermutliches Diebesgut sichergestellt

Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen VW Transporter mit Anhänger. Dabei entdeckten sie bei den 22, 30 und 31 Jahre alten männlichen In-sassen aus Rumänien diverses Original verpacktes Werkzeug, Elektrogeräte, Handyhüllen und Smartphone-Zubehör, Parfüm und Bekleidungsgegenstände in großen Mengen. Die Männer konn-ten keinen Eigentumsnachweis für die Gegenstände vorweisen und machten auch sonst nicht glaubhafte Angaben zur Herkunft. Die Beamten stellten die Gegenstände daher sicher und leiteten gegen die Insassen ein Verfahren wegen Verdacht auf Diebstahl ein. Weitere Ermittlungen muss nun die Herkunft der Gegenstände klären.

Landkreis Osterholz-Scharmbeck

Pkw-Diebstahl

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagmittag kommt es gegen 11:30 Uhr in der Winterbergstraße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Pkw-Diebstahl. Nach bisherigen Feststellungen ließ die Hausbewohnerin kurzzeitig ihren Schlüsselbund in der Haustür stecken. Diesen Umstand nutzte ein bislang unbekannter Täter und nahm die Schlüssel an sich. Anschließend setzte er sich in den vor dem Haus abgestellten Pkw, Hyundai i20, Farbe Rot und fuhr mit diesem in Richtung Blumenthaler Straße davon. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/307-0 in Verbindung zu setzen.

Brand auf einem Firmengelände

Osterholz-Scharmbeck - Am Sonntagmorgen wird der Polizei gegen 04:50 Uhr ein Brand in der Heidkampstraße in Osterholz-Scharmbeck gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass auf dem umzäunten Gelände eines Autohauses mehrere Abfallcontainer in Brand geraten sind. Der Brand kann durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Vor Ort werden Hinweise erlangt, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Der Brandort wurde beschlagnahmt, weitere Ermittlungen folgen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/307-0 in Verbindung zu setzen.

Rentnerin im Supermarkt bestohlen

Schwanewede - Am Samstag ereignete sich gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in der Blumenthaler Straße in Schwanewede ein Diebstahl. Nach bisherigen Feststellungen gelang es einem unbekannten Täter, unbemerkt aus einem mitgeführten Rucksack ein Portemonnaie zu entwenden. Neben einer geringen Menge Bargeld wurden die persönlichen Dokumente erlangt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den Beschuldigten liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell