POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, kam es gegen 18:33 Uhr in der Straße Lage zu einem Unglücksfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannten Gründen ein unbesetzt abgestellter Pkw auf einem Privatgrundstück ins Rollen. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem 5-jährigen Jungen, der sich im Nahbereich des Pkw befand. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt. Nach der ersten Versorgung durch Rettungskräfte wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen wurden durch Kräfte der PSNV betreut. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

