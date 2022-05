Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 26. April 2022, zwischen 6.50 Uhr und 13.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Gudereit, welches an einer Bushaltestelle des Höner-Mark-Wegs verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 28. April 2022, zwischen 7.15 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Stevens, welches am Fahrradstand der Grundschule verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 29. April 2022, 22.00 Uhr und Dienstag, 3. Mai 2022, 13.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Abstellraum an der Außenfassade einer Turnhalle in der Schulstraße. Sie entwendeten zwei Kisten Bier. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Brand eines Akkus

Am Dienstag, um 15.40 Uhr entdeckte eine 38-Jährige aus Damme eine starke Rauchentwicklung im Hauswirtschaftsraumes ihres Wohnhauses an der Rüschendorfer Straße. Der Akku eines Spielzeugautos, welcher dort geladen wurde, war in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Borringhausen und Neuenkirchen waren vor Ort und löschten den Brand. Vorsorglich wurde die Brandentdeckerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung/Behandlung gebracht.

Damme - Brand einer Werkstatthalle

Am Dienstag, 02. Mai 2022, wurde gegen 13.30 Uhr durch eine Joggerin eine starke Rauchentwicklung auf dem Betriebsgelände eines Spargelanbaubetriebes in der Vördener Straße festgestellt. Sie alarmierte den benachbarten Baumschulbetrieb, welcher umgehend einen Notruf absetzte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine als Maschinenhalle genutzte Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zu Personenschänden ist es nicht gekommen. Die geschätzte Schadenhöhe beträgt ca.100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Montag, 25. April 2022, 10.00 Uhr und Dienstag, 3. Mai 2022, 9.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person eine Stahlfigur in der Wallanlage eines Museums in der Straße Zitadelle mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Dienstag, 3. Mai 2022, um 19.30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Diepholzer Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 3. Mai 2022, um 7.35 Uhr, wollte ein 69-jähriger Autofahrer aus Vechta bei der Kreuzung Bruchweidenstraße die Bahnhofstraße in gerader Richtung überqueren. Dabei kollidierte er mit einer vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Autofahrerin aus Goldenstedt, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Visbek fuhr. Die Goldenstedterin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

