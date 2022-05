Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 23. April 2022, 13.45 Uhr und Sonntag, 24. April 2022, 14.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Pedelec der Marke Victoria, welches verschlossen in der Lastruper Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Löningen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 1. Mai 2022, 22.00 Uhr und Montag, 2. Mai 2022, 6.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Copernicusstraße einzubrechen. Dabei wurde das Garagentor beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 29. April 2022, 17.30 Uhr und Montag, 2. Mai 2022, 8.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Personen die Plexiglasscheibe eines Spielehäuschens auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Kirchhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. April 2022, 7.30 Uhr, und Sonntag, 1. Mai 2022, 18.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einer kleinen Metallkugel die Fensterscheibe im ersten Stock einer Wohnung in der Straße Am Kamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 3. Mai 2022, um 6.45 Uhr, fuhr eine 52-jährige Autofahrerin auf der Matrumer Straße und kam nach einer Rechtskurve linksseitig von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 3. Mai 2022, um 20.56 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Höltinghausen auf der Hesselnfelder Straße in Richtung Emstek. Nach einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Baum und einem Weidezaun. Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer sowie sein 28-jähriger Beifahrer aus Höltinghausen wurden schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

