Löningen - Diebstahl eines Kinderfahrrades

Zwischen Sonntag, 01. Mai 2022, 04.00 Uhr, und Montag, 02. Mai 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Osnabrücker Straße ein Kinderfahrrad, welches im Tatzeitraum unter dem Carport der betroffenen Familie abgestellt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein sogenanntes Dino Bike mit einer Reifengröße von 16 Zoll. Das Fahrrad ist rosa mit rosafarbenen Schutzblechen und Griffen. Felgen und Sattel sind weiß. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 29. April 2022, 13.00 Uhr, und Montag, 02. Mai 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Tiefen Weg Dieselkraftstoff aus den Tanks zweier dort abgestellter Kettenbagger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Telefon (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Kaffeemaschinen

Zwischen Samstag, 30. April 2022, 18.00 Uhr, und Montag, 02. Mai 2022, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Aufenthaltsraum eines Möbelhauses an der Emsteker Straße ein und entwendeten zwei Kaffeemaschinen. Bei den gestohlenen Geräten handelt es sich um einen schwarzen BOSCH Kaffeeautomaten "Tassimo" bzw. um eine schwarze SENSEO Kaffeemaschine "Select". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln

Am Montag, 02. Mai 2022, wurden gegen 19.15 Uhr bei der Kontrolle eines 21-jährigen und 24-jährigen Cloppenburgers sowie einer 23-jährigen Cloppenburgerin in der Dechant-Brust-Straße mit Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Um 19.40 Uhr fanden die Beamten bei der Kontrolle eines 18-jährigen Cloppenburgers im Mehrgenerationenpark mehrere Klemmleistenbeutel mit Betäubungsmitteln vor und stellten diese sicher. Alle Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 02. Mai 2022, wurde gegen 22.05 Uhr in der Otto-Hahn-Straße ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er den Beamten zuvor durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-Jähriger aus Braunschweig befuhr mit seinem LKW die Sevelter Straße in Richtung Sevelten. Er beabsichtigte, nach rechts in die Milanstraße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 54-jährige Frau aus Cappeln, welche mit einem Pedelec den Radweg an der Sevelter Straße in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 250 Euro.

Emstek bzw. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 29. April 2022, 08.00 Uhr, und Samstag, 30. April 2022, 12.00 Uhr, kam es entweder auf dem Parkplatz der Apotheke am Marktplatz in Emstek oder auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den roten PKW SEAT Arona einer 53-jährigen Frau aus Halen im Bereich der hinteren rechten Tür. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter Tel.: (04473) 932180 bzw. in Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es gegen 06.35 Uhr Am Waldeck zu einem Verkehrsunfall: Eine 27-Jährige aus Molbergen befuhr mit ihrem PKW die Straße Am Waldeck und beabsichtigte, von dort auf die Cloppenburger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 29-jährigen Fahrradfahrer aus Molbergen. Dieser wurde vom PKW der Molbergerin erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Garrel - Sachbeschädigung

Zwischen Sonntag, 01. Mai 2022, 18.30 Uhr, und Montag, 02. Mai 2022, 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter an der Hauptstraße die Dekomauer sowie einen Baum im Garten einer 57-jährigen Anwohnerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel OT Nikolausdorf - Verkehrsunfall

Bereits am Mittwoch, 27. April 2022, kam es gegen 18.35 Uhr in der Kaplan-Luttmann-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 6-jähriger Junge stieß mit seinem Fahrrad gegen die Beifahrertür des PKW einer 37-jährigen Garrelerin und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

