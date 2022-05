Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Ahlhorn - Täter verunfallt mit gestohlenem PKW

Am Sonntag, 01. Mai 2022, zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr, kam es in einer Cloppenburger Diskothek in der Bahnhofstraße zunächst zum Diebstahl eines PKW-Schlüssels sowie zum Diebstahl eines Smartphones. Die Gegenstände befanden sich jeweils im Rucksack einer 34-jährigen Frau aus Cloppenburg sowie einer 32-jährigen Frau aus Bockhorn. Beide Rucksäcke waren zur Vorfallszeit auf der Theke der Diskothek abgelegt. Während der Diebstahl des Smartphones den jungen Frauen bereits in der Diskothek aufgefallen war, fiel der Diebstahl des PKW erst auf, als die 34-Jährige in den frühen Morgenstunden nach Hause zurückkehrte. An ihrer Wohnanschrift im Cappelner Damm stellte sie fest, dass ihr PKW, ein schwarzer VW Golf Variant, sich nicht mehr auf der Hofeinfahrt befand. Er war durch einen bislang unbekannten Täter augenscheinlich mit dem zuvor in der Diskothek gestohlenen Originalschlüssel entwendet worden. Der Täter verunfallte gegen 07.25 Uhr in Großenkneten Ortsteil Ahlhorn. Durch einen Anwohner wurde beschrieben, dass mit dem Fahrzeug zunächst das Wohngebiet rund um die Kleiststraße mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Kreis befahren worden war. Als der Fahrzeugführer letztlich von der Kleiststraße nach links in die Hölderlinstraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den PKW und kam im Einmündungsbereich Hölderlinstraße/Kleiststraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte zunächst mit mehreren Bäumen, bevor er in einem dortigen Waldstück zum Stillstand kam. Auf den Unfall wurde ein Zeuge aufmerksam. Noch während dieser den Notruf wählte, konnte er beobachten, wie sich der Unfallverursacher fußläufig in unbekannte Richtung entfernte. Der Zeuge konnte den Fahrzeugführer wie folgt beschreiben:

- männlich, - ca. 180 cm groß, - ca. 40 - 50 Jahre alt, - zumindest seitlich kurze/rasierte Haare - bekleidet mit einer dunkelblauen, längeren Jacke (ähnlich lang wie ein Mantel) und einer blauen Mütze.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der PKW erlitt durch den Unfall wirtschaftlichen Totalschaden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 12.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 bzw. Wildeshausen unter Tel.: (04431) 9410 entgegen.

