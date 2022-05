Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus PKW in mehreren Fällen

Zwischen Samstag, 30. April 2022, 20.30 Uhr, und Sonntag, 01. Mai 2022, 10.40 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter im Bookgastweg zwei Fahrzeuge. Bei den angegangenen PKWs handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz SLK einer 48-Jährigen aus Friesoythe sowie einen grauen VW Passat eines 44-Jährigen aus Friesoythe. Aus dem Passat wurden zwei Smartphone-Ladekabel, eine Schminktasche sowie ein Messrad inklusive dazugehöriger Tasche entwendet.

Im selben Zeitfenster wurde Am Langenberg durch bislang unbekannte Täter ein grauer PKW Skoda Citigo geöffnet und aus dem Wagen eine gelb-schwarze Werkzeugkiste samt Inhalt (unter anderem Schrauben, Hammer und Schraubendreher) sowie zwei Schlüsselbunde entwendet. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus des 47-jährigen Halters abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Barßel - versuchter Einbruch in Moor-und Fehnmuseum

Am Montag, den 02. Mai 2022, gegen 03.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Moor- und Fehnmuseum an der Oldenburger Straße einzudringen. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst, woraufhin die Täter vom Tatort flüchteten. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Barßel - versuchter Einbruch in Backshop

Am Sonntag, 01. Mai 2022, zwischen 11.45 Uhr und 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Backshop an der Dorfstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 9222200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 01. Mai 2022, zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr, kam es in der Wasserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Täter fuhr vermutlich mit dem Fahrrad gegen einen dort geparkten roten Audi A7 Sportback eines 18-Jährigen aus dem Saterland und beschädigte diesen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das rechte Rücklicht wurde zerstört, die rechte Fahrzeugseite wurde im Bereich des hinteren und vorderen Kotflügels sowie im Bereich der Beifahrertür zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 01.Mai 2022, zwischen 18.00 Uhr und 18.25 Uhr, befuhr 20-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Straße Ennehof. Als er in die Wilhelm-Gerhard-Straße abbiegen wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner Anschrift angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Friesoythers beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel- Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen

Am Sonntag, den 01. Mai 2022, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Dingenbergstraße und wollte nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Eine 21-jährige aus Bösel, die sich mit ihrem PKW dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 45-Jährigen auf. Der Friesoyther, sowie seine 6- und 9-jährigen Söhne, erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Auch die Böselerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell