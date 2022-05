Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 30.04.-01.05.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Pkw

In der Zeit von Samstag, 30.04.2022, 23:00 Uhr bis Sonntag, 01.05.2022, 03:30 Uhr, entwendete bisher eine unbekannte Täterschaft diverse Kfz-Einbauteile aus dem verschlossenen Pkw der 47-Jährigen Geschädigten. Der Pkw wurde zuvor auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Josefstraße in 49393 Lohne abgestellt. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 zu melden.

Dinklage - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen, am 01.05.2022, um 03:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Fahrer aus Belm nach einem Discothekenbesuch mit zwei Mitfahrern den Dinklager Ring in Dinklage, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Einfluss von THC

Am Samstag, den 30.04.2022, um 19:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Vechtaer mit einem Kleinkraftrad die Driverstraße in Vechta. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Kleinkraftrad. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Visbek- Versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit vom 22.04.2022 bis zum 26.04.2022 kam es in Visbek in der Vitusstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Schulgebäude. Unbekannte Täter versuchten eine Tür mittels Schraubendreher aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Visbek zu melden (Tel: 04445/950470).

Dinklage, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, dem 29.04.22 gegen 08:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 40-jährige Dinklagerin, die mit ihrem Pkw die Burgstraße befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Dinklagerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen die Frau wird nun ein Verfahren wegen Fahren ohen Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag dem 29.04.22 gegen 14:15 Uhr befährt eine 23-jährige Dammerin die Handorfer Straße in Rtg. Holdorf. In Höhe des Handorfer Mühlenwegs muss die Dammerin verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihr fahrende 56-jährige Holdorferin erkennt die Situation zu spät und fährt dabei auf den Pkw auf. Die Holdorferin wird bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Pkw entstehen Sachschäden.

Vechta, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag dem 29.04.22 gegen 07:30 Uhr kam es in der Oyther Straße in Vechta zu einem Verkehsrunfall. Ein 14-jähriger Goldenstedter befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in Rtg. Stadtmitte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog dabei in die Straße Auf dem Horn ab und übersah den Radfahrer. Zunächst stieg der Mann aus und erkundigte sich nach dem Befinden, verließ dann jedoch die Unfallstelle, ohne seinen weiteren Pflichten nachzukommen. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta, Bedrohung

In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.22 gegen 01:30 Uhr kam es in Vechta zu einer Bedrohung. Ein 20-jähriger Goldenstedter und ein 20-jähriger Lohner verfolgten mit ihrem Pkw drei aus Lingen stammende Personen und bedrohten diese aus dem Fahrzeug heraus mit einer Schreckschusswaffe. Die beiden Tatverdächtigen konnten kurz darauf von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Dabei konnten im Pkw neben der Schreckschusswaffe noch ein Schlagring sowie ein Springmesser aufgefunden werden. Gegen die beiden Männer werden Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Vechta, gemeinschädliche Sachbeschädigung In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Hochzeitswald in Vechta zu einer Sachbeschädigung an Parkbänken. Unbekannte Täter beschmierten insgesamt drei Bänke, indem sie dort jeweils die russische Nationalflagge aufsprühten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Tel. 04441/9430).

Vörden, Brand einer Garage

Am 01.05.2022 gegen 10:10 Uhr kam es in Vörden in der Jahnstraße zu einem Brand einer Garage. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Garage eines Einfamilienhauses in Brand. Ein in der Garage abgestellter Pkw wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten wurden durch die FFW Vörden durchgeführt.

