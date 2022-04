Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trickdiebstahl durch "Falsche Wasserwerker"

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Mittwoch, 20.04.2022 gegen 10.45 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Idar-Oberstein an der Wohnung einer Geschädigten in der Straße "An der Breitheck" in Idar-Oberstein. Der bis jetzt noch unbekannte Täter gab an, dass es bei einem Nachbaranwesen im Rahmen von Bauarbeiten zu einem Rohrbruch gekommen sei. Nunmehr müssten alle Wasseranschlüsse in der Wohnung für einige Minuten aufgedreht werden. Die Geschädigte ging mit der männlichen Person in verschiedene Räumlichkeiten der Wohnung, u.a. auch in die Kellerräume. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand öffnet der erste unbekannte Täter einem zweiten Täter die Haustür, so dass der zweite Täter ungehinderten Zutritt in die Räumlichkeiten der Wohnung hatte. Der zweite Täter begab sich dann unentdeckt in verschiedene Räume der Geschädigten und entwendete dort Schmuck und Bargeld. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der entstandene Schaden auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kurze dunkle Haare, graue Weste und darüber eine blaue ärmellose Weste. Der Täter hatte eine Kamera um den Hals hängen und sprach die deutsche Sprache. Zu dem zweiten Täter hatte die Geschädigte keinen Kontakt. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, an der Haustür immer Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber die Wohnung zu durchsuchen. Um sich allgemein vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde über die Richtigkeit des Besuchs. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite der Polizei- Beratung unter dem Link: Trickdiebstahl Betrug | polizei.beratung.de (polizei-beratung.de)

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

