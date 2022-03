Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gartenhüttenbrand

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 28.03.2022, gegen 19:30 Uhr, hat eine Gartenhütte in der Gartenanlage Gettnau in Bad Säckingen gebrannt. Die Feuerwehr konnte das vollständige Niederbrennen dieser Hütte nicht mehr verhindern. Bei zwei angrenzenden Hütten wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

