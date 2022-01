Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Trier: Zwei Festnahmen nach Tötungsdelikt in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 27. Dezember 2021 wurde ein 56-jähriger Mann aus Birkenfeld tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden, nachdem Nachbarn den Mann seit mehreren Tagen nicht gesehen hatten.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen deuteten auf ein Fremdverschulden hin. Dies wurde durch das Ergebnis der Obduktion bestätigt. Demnach verstarb der 56-Jährige an einer Stichverletzung.

Durch umfangreiche Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei in Birkenfeld lebende Männer im Alter von 42 und 47 Jahren. Beide Tatverdächtige wurden am 20. Januar in Birkenfeld und Bayreuth festgenommen und am 22. Januar auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für beide Männer an. Die Ermittlungen dauern an.

