Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Roller

Zwischen Samstag, 30. April 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 01. Mai 2022, 08.10 Uhr, schoben unbekannte Täter in der Sevelter Straße den blauen Roller PIAGGIO Hexagon 125 eines 36-Jährigen aus Molbergen in ein im Nahbereich befindliches Regenrückhaltebecken. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 01. Mai 2022, kam es gegen 17.10 Uhr auf der Bundesstraße B213 (Ahlhorner Straße) zu einem Verkehrsunfall: Eine 57-Jährige aus Gersten, ein 24-Jähriger aus Lastrup, ein 50-Jähriger aus Lingen und ein 32-Jähriger aus Cloppenburg befuhren mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die B213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Die Gerstenerin fuhr dabei eine Geschwindigkeit von ca. 70-80 km/h. Der Lastruper übersah dies, konnte aber rechtzeitig bremsen. Der Cloppenburger und der Lingener konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 14.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

