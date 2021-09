Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallverursacher flüchtig

Papenburg (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf dem "Splitting rechts" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.30 Uhr war der Fahrer eines weißen BMW in Richtung B401 unterwegs. In Höhe der Hausnummer 28 kam ihm auf seiner Fahrspur ein PKW entgegen. Der BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen und prallte gegen einen dortigen Bordstein. Hierbei entstand ein Schaden am rechten Vorderrad. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

