POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zum 1. Maifeiertag (vorläufige Bilanz)

+++ Polizei zeigte Präsenz zum 1. Maifeiertag +++ vorläufige Bilanz +++ insgesamt ruhiger Verlauf

In diesem Jahr kontrollierte die Polizeiinspektion Cloppenburg am ersten Maifeiertag verschiedene Feier- und Veranstaltungslokalitäten in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Insgesamt ist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit dem Verlauf des ersten Maifeiertages in zufrieden. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat friedlich und fröhlich den ersten Maifeiertag verbracht.

Im Landkreis Cloppenburg feierte eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern ausgelassen auf einem Festgelände einer Gaststätte in Thüle. Die Polizei konnte über den Tag bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher feststellen. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung registrierte die Polizei lediglich eine wechselseitige Körperverletzung zwischen einem 21-Jährigen aus Cloppenburg und einem 16-Jährigen aus Friesoythe. Zudem wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ein weiteres Ermittlungsverfahren erwartet einen 22-Jährigen aus Cloppenburg. Dieser beleidigte einen 44-jährigen Polizeibeamten. Dem 22-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Zu herausragenden Einsätzen im Zusammenhang mit dem Feiertag kam es in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta erfreulicherweise nicht.

Neben den ersten Mai Feierlichkeiten beschäftigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auch alltägliche Einsätze wie Streitigkeiten, Verkehrsunfälle oder Brände.

So kam es am Sonntag, 01. Mai 2022, gegen 10.10 Uhr, in der Jahnstraße in Neuenkirchen-Vörden zu einem Brand: Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein auf einem Grundstück abgestellter PKW in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vörden, die mit 22 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Durch den Brand wurden neben dem PKW eine Garage, ein Teil des Wohnhauses, ein Zaun sowie ein Carport beschädigt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 10.000,00 Euro geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

