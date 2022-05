Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl eines Smartphones

Am Sonntag, 01. Mai 2022, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Restaurant in der Hauptstraße das Mobiltelefon eines 58-Jährigen aus Goldenstedt. Zum Tatzeitpunkt war das Telefon im Büro des Restaurants abgelegt. Es handelt sich dabei um ein Samsung Galaxy A12. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Freitag, 29. April 2022, 16.00 Uhr, und Samstag, 30. April 2022, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Münsterstraße das Pedelec eines 19-Jährigen aus Vechta. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt auf einem Fahrradstellplatz vor einem Mehrparteienhaus abgestellt. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Fahrrad des Herstellers TELEFUNKEN. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Griffe sind ebenfalls schwarz. Die Reifen des Pedelec sind unterschiedlich breit. Zudem ist am Lenker eine Korbhalterung angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Brand eines Blumenkübels

Am Sonntag, 01. Mai 2022, gegen 06.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein hölzener Blumenkübel eines 24-Jährigen aus Steinfeld in Brand. Dieser befand sich auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses im Ostring. Das Feuer griff dabei auf die Terrassendielen über, sodass diese, sowie die Betonbodenplatte unterhalb der Dielen, beschädigt wurden. Die Anwohner waren beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Steinfeld und Damme, welche mit 40 Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort war, bereits evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines PKW

Am Sonntag, 01. Mai 2022, gegen 10.10 Uhr, geriet in der Jahnstraße aus bislang ungeklärter Ursache der graue Pkw Ford Fiesta eines 74-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden in Brand. Der PKW befand sich zur Vorfallszeit unter einem Holz-Carport. Das Feuer griff vom PKW auf das mit PVC-Wellplatten eingedeckte Dach des Carports über. Dieses geriet im weiteren Verlauf in Vollbrand. Ein an das Carport angrenzender Holzzaun wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Zudem wurde auch das an das Carport angrenzende Wohnhaus des Geschädigten leicht beschädigt. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vörden gelöscht werden. Diese war mit 22 Kameraden und vier Fahrzeugen vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe wird mit 10.000 Euro beziffert. Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Vechta - Diebstahl von Mercedesstern

Von Sonntag, 17. April 2022, 22.00 Uhr bis Montag, 18. April 2022, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Feldstraße, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie sowohl den Mercedesstern der Motorhaube als auch den Mercedesstern der Heckklappe des dort abgestellten Fahrzeuges. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 29. April 2022, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt OT Lutten, das Pedelec des Herstellers TELEFUNKEN einer 17-Jährigen aus Goldenstedt. Das Fahrrad war im Tatzeitraum am Bahnhof in Lutten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Von Samstag, 30. April 2022, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 01. Mai 2022, 15.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Dornierstraße, beide Außenspiegel eines roten Pkw des Herstellers Peugeot 207 einer 38-Jährigen aus Vechta. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Von Mittwoch, 27. April 2022, 07.30 Uhr, bis Donnerstag, 28. April 2022, 14.00 Uhr, wurde ein grauer Pkw des Herstellers Volvo V 90 im Bereich der hintern Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war im angegebenen Zeitraum in Vechta auf dem Parkplatz des dortigen Elektronik-Fachmarktes in der Falkenrotter Straße sowie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Oythe abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Sonntag, 01. Mai 2022, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Vechta mit seinem Pedelec den Radweg der Osloer Straße in Vechta, in Fahrtrichtung des dortigen Fastfood Restaurants. Im Streckenverlauf stieß er mit dem Lenker gegen einen rechtsseitig des Radweges befindlichen Stromkasten und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Er geriet ins Straucheln und stürzte mit dem Kopf die die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der 57-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, um 22.25 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Osnabrück die Wittenfelder Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter warf am Sonntag, 01. Mai 2022, um 19.50 Uhr, im Ulmenweg eine Flasche gegen eine Fensterscheibe des Wohnhauses eines 72-Jährigen. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Pkw beschlagnahmt, Pedelec-Streife der Polizei stellt einen 39-jährigen Dinklager

Eine Pedelec-Streife der Polizei Lohne wollte am Donnerstag, 28.04.2022, gegen 17.30 Uhr in Lohne, Burgweg, einen 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Dinklage kontrollieren. Dieser folgte nicht den Anweisungen der Polizei und flüchtete mit seinem Pkw über den Burgweg in den Wald Hopen, wo er in eine Sackgasse fuhr. Er musste seinen Pkw wenden und konnte seine Flucht nicht mehr fortsetzen, da die Polizei mit ihren Pedelecs seinen Fluchtweg versperrte. Bei der anschließenden Kontrolle des 39-Jährigen beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten den Pkw des 39-Jährigen, da der Verdacht bestand, dass er diesen Wagen unterschlagen hatte. Ein Abschleppunternehmen lud den Pkw auf und brachte ihn zum Betriebsgelände des Abschleppunternehmens.

