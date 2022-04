Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Rücksichtslos auf der B10 unterwegs

Am Dienstag überholte ein Mann bei Gingen grob verkehrswidrig.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Skoda auf der B10 in Richtung Stuttgart. Er beobachtete im Rückspiegel, dass ein Lastwagen bei Lonsee riskant überholte. Bei der weiteren Fahrt durch Amstetten, Geislingen/Steige und Kuchen soll der 49-Jährige mit seinem Scania immer wieder dicht aufgefahren sein und zum Überholen angesetzt haben. Bei Gingen an der Fils überholte der Lastwagen den Skoda des 55-Jährigen dann auf der rechten Spur. Zur gleichen Zeit wechselte aber ein anderer Lastwagen wieder auf die rechte Spur, so dass der Scania auf die linke Spur auswich. Deshalb drängte er den Skoda in den Gegenverkehr. Zum Glück passierte dem 55-Jährigen nichts. Die Polizei kontrollierte den Lastwagen-Fahrer. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geislingen (07331/93270) zu melden.

In 17 Prozent der Verkehrsunfälle war im Jahr 2021 die Ursache auf Missachten der Vorfahrt, zurückzuführen. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0745013

