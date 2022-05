Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, 30. April 2022, 18.30 Uhr, und Sonntag, 01. Mai 2022, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Gegenstände aus zwei PKWs, welche im Tatzeitraum auf einem privaten Parkplatz in der Goethestraße abgestellt waren. Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um den braunen OPEL Astra Sports Tourer eines 48-Jährigen aus Oldenburg bzw. einen grauen MERCEDES-BENZ GLK 200 CDI eines 55-Jährigen aus Friesoythe. Entwendet wurde unter anderem ein Fernglas, ein blau-graues Skateboard mit einem blauen Monster auf der Unterseite sowie ein sogenanntes Multitool. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Rohbau

Am Samstag, 30. April 2022, zwischen 03.00 Uhr und 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Anschluss an ein Richtfest aus einem Rohbau einer 25-Jährigen aus Friesoythe in der Europastraße diverse alkoholische Getränke, Bargeld, einen Gutschein für einen örtlichen Baumarkt sowie eine JBL-Musikbox Charge 5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines Rucksacks

Am Sonntag, 01. Mai 2022, gegen 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einer Maifeiertagsveranstaltung in der Thüler Kirchstraße den roten Rucksack mit der Aufschrift "FC Sedelsberg" samt Inhalt eines 16-Jährigen aus dem Saterland. In dem Rucksack befanden sich zum Tatzeitpunkt unter anderem weiße APPLE Kopfhörer Air Pod's Pro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen Sonntag, 01. Mai 2022, 12.00 Uhr, und Montag, 02. Mai 2022, 04.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Meisenweg eine rote Geldbörse samt Inhalt aus dem blauen PKW FORD Focus eines 20-Jährigen aus Friesoythe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es gegen 13.25 Uhr auf der Straße Am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 36-jährige Frau aus Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Straße Am Bahnhof in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Streckenverlauf fuhr eine 22-Jährige aus Friesoythe mit ihrem PKW von einem anliegenden Parkplatz hinunter und stieß mit ihrem PKW in die Fahrzeugseite der 36-Jährigen und verursachte Sachschaden an der Frontstoßstange sowie am rechten Radkasten in Höhe von insgesamt 500 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Sie war der 36-Jährigen persönlich bekannt und wurde im weiteren zeitlichen Verlauf durch die Beamten an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert. An ihrem PKW war durch die Kollision ebenfalls Sachschaden im Bereich der vorderen Stoßstange in Höhe von 500 Euro entstanden.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es gegen 23.40 Uhr auf der Korsorsstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-jähriger Mann aus Bösel befuhr zusammen mit drei weiteren Personen (alle männlich, 22, 23 und 24 Jahre alt, alle aus Bösel) mit seinem PKW die Korsorsstraße aus Richtung Bösel kommend in Fahrtrichtung Petersdorf. Aufgrund eines Wildwechsels verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss frontal gegen einen Baum. Des Weiteren wurde ein Verteilerkasten der EWE beschädigt. Alle drei Insassen des PKW wurden durch den Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 52.000 Euro.

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es um 11.40 Uhr auf der Ostermoorstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger aus Ramsloh beabsichtigte, mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Ein ihm nachfolgender 42-jähriger PKW-Fahrer aus Detern erkannte dies zu spät und überholte in diesem Moment die Zugmaschine. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der PKW-Fahrer leicht verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es gegen 16.45 Uhr auf der Bollinger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus dem Saterland, ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Barßel und ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Saterland befuhren in genannter Reihenfolge die Bollinger Straße in Fahrtrichtung Barßel. Als der 29-Jährige beabsichtigte, nach links in den Bärkeweg abzubiegen, musste er verkehrsbedingt anhalten. Der 20-Jährige übersah dies und fuhr auf den PKW des 35-Jährigen auf, sodass dieser auf den PKW des 29-Jährigen geschoben wurde. Durch den Unfall wurden der 35-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Barßel) sowie der 29-jährige Saterländer leicht verletzt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 4000 Euro.

